الحيوانات البرية تجوب متنزه يوسيميتي بكاليفورنيا في غياب الزوار

وجدت الحيوانات البرية في متنزه يوسيميتي بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، نفسها دون مرافقة من العنصر البشري الذي أجبره فيروس كورونا المستجد على التزام المنازل خوفا من عدواه.

ونقلت عدسة وكالة "رويترز" بجولة في المنتزه المذكور ما تعيشه الحيوانات خلال فترة الحجر الصحي للسكان، حيث قالت الوكالة إنها وجدت دبا يتبختر على العشب في الغابة وقطيعا من الغزلان يتنزه في طريق خالية.

وقال فرانك دين رئيس الحماية في يوسيميتي خلال مقابلة: "الوضع هادئ للغاية في الوقت الحالي في المتنزه".

وأضاف: "مشهد مدهش حيث تسمع الأصوات الطبيعية للنهر والحيوانات البرية والطيور.. الحيوانات البرية تجرأت قليلا الآن لأن هناك أناس عددهم قليل حولها".

ويعد يوسيميتي من أحد أفضل المتنزهات الوطنية المعروفة في الولايات المتحدة، وهو مغلق الآن أمام الجميع باستثناء عاملين عددهم قليل وسكان محليين، وذلك منذ 20 مارس في إطار حالة الطوارئ الصحية التي فرضها وباء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز