الحكومة الروسية: سننتج نهاية أبريل 7 ملايين قناع طبي كل يوم

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، أن يلاده ستنتج نهاية أبريل الجاري 7 ملايين قناع طبي كل يوم، في حديث أدلى به يوم 15 أبريل لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية.

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وأعاد، منتوروف، إلى الأذهان أن الصناعة الروسية كانت تنتج قبل اندلاع وباء فيروس كورونا 1.6 مليون قناع طبي، ثم ازداد حجم إنتاجها بحلول منتصف أبريل الجاري 3 أضعاف ليصل نحو 4 ملايين قناع طبي من مختلف أنواعها.

لكن الصيدليات الروسية لا تزال تواجه نقصا حادا في وسائل الوقاية الفردية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق.

يذكر أن الكثير من الأطباء ينصحون بارتداء أقنعة مصنوعة من المواد المبتكرة. وعلى سبيل المثال فإن الجراح الأمريكي المعروف، جيروم آدمس، اقترح استخدام قماش القميص الرياضي لإنتاج قناع يمكن أن يحمي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا