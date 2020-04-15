أجسام غامضة تمر أمام محطة الفضاء الدولية في فيديو مثير

أدى تسجيل ما يبدو وكأنه سرب من الأجسام الغريبة وهي تمر أمام محطة الفضاء الدولية إلى إثارة جنون نظريات المؤامرة.

ويظهر الفيديو الغريب، الذي رصده رودريغو ألفاريز، في البث المباشر لمحطة الفضاء الدولية في 4 أبريل، المئات من الأجسام التي تتحرك مشكلة تكوينات غريبة.

ويبدو أن بعض الأضواء تومض وتبقى كلها في نفس الوضع قبل أن تختفي بعيدا عن الأنظار.

وشارك رودريغو المقطع عبر قناته على "يوتيوب" في 4 أبريل، قبل أن تتم مشاركته مع قناة Mavi 777 التي تدعم نظريات المؤامرة، وحقق الفيديو بذلك آلاف المشاهدات. فضلا عن التعليقات الكثيرة التي تحاول تفسير الأجسام الغريبة.

وأشار المؤمنون بنظريات المؤامرة إلى أن هذا المقطع دليل على أن الوجود الأجنبي حقيقة واقعة، وأن الكائنات خارج الأرض تستعد للاتصال بنا.

ويعتقد هؤلاء الأشخاص أيضا أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية يدركون تماما الوجود الأجنبي، ويجادل بعضهم بشكل غريب بأن رواد الفضاء على اتصال مع كائنات فضائية.

ومن بين أحد التفسيرات المحتملة الأكثر واقعية، هو أن الأضواء تأتي ببساطة من مناطق مكتظة بالسكان على الأرض يبدو أنها تتحرك أثناء دوران محطة الفضاء الدولية.

المصدر: ديلي ستار