جنوب إفريقيا.. شاب يتحدى الإصابة بكورونا والعزل ويقيم حفل زفافه في مرآب للسيارات

تحدى شاب في جنوب إفريقيا ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم زفافه والحظر الذي يحول دون إقامة عرسه، وأتم زواجه في مرآب ملحق بالفناء الخلفي لمنزله.

وصور العريس دان ماس (30 عاما) وهو مخرج سينمائي، فيديو للحدث حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وقالت العروس جابي ماس إسترهوزن، الطالبة بكلية الحقوق (27 عاما): "التأجيل كان قرارا صعبا للغاية.. كنت متوترة جدا لاسيما وأن كل شيء كان جاهزا".

وكان العروسان قد حددا موعد زفافهما أولا يوم 21 مارس، لكن تم التأجيل بسبب إصابة العريس بفيروس كورونا والقيود التي فرضتها الحكومة على التجمعات العامة لإبطاء انتشار الفيروس.

وأفاد العريس، الذي تعافى منذ ذلك الحين، بأن إجراءات العزل العام والحظر الكامل الذي فرض بعد ذلك في 26 مارس قربا بينه وبين عروسه أكثر، وأضاف: "أردت بالفعل أن أقوم بشئ احتفالي وعاطفي احتفاء بهذه المناسبة".

وتظهر العروس في الفيديو مرتدية ثوبا صيفيا مطرزا بالزهور، في مراسم رمزية لحفل زفافها، فيما يخطط الزوجان الآن لإضفاء الطابع الرسمي على زواجهما في ديسمبر.

المصدر: رويترز