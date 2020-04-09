شركة جنازة روسية تعرض على ذوي المتوفي دفنا افتراضيا

عرضت إحدى شركات الجنازة في مدينة أوفا الروسية على ذوي المتوفين أن يودعوهم إلى مثواهم الأخير بطريقة أونلاين افتراضية باستخدام الإنترنت.

وذلك لفرض السلطات الحظر على إقامة فعاليات اجتماعية لأكثرمن 10 أشخاص على خلفية انتشار وباء "كوفيد -19" في روسيا.

وقال ألكسندر الموظف في إحدى الشركات التي تقدم خدمات الجنازة إن طريقة أونلاين هي طريقة مثلى لتوديع المتوفي إلى مثواه الأخير، مع العلم أن بث الفيديو للدفن يجري مباشرة من المقبرة ويمكن أن يشاهده الراغبون من أقربائه وأصدقائه.

وقال رئيس الشركة إن أحد موظفيها يتولى البث المباشر المغلق المجاني للدفن على شبكات التواصل الاجتماعي وأضاف أن موظفيها جاهزون كذلك لنقل المتوفي مجانا إلى المشرحة.

أما شركة أخرى فأعلنت أنها ستنقل المشاركين في الجنازة من المقبرة إلى منازلهم مجانا. وقالت رئيسة الشركة، إيرينا:" "لدينا حافلة صغيرة تتسع لـ15 شخصا يمكن أن تعيد المشاركين في الجنازة إلى منازلهم".

المصدر: لينتا.رو