خبيرة: لفيروس وباء كورونا في روسيا أكثر من ذروة!

أعلنت البروفيسورة كريمة نيغماتولينا - ماشيتسكايا، أن الطبيعة الجغرافية لروسيا وحركة التنقلات الداخلية تسمحان لنا باستنتاج، أن ذروة الوباء لن تكون واحدة بل أكثر.

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وأشارت البروفيسورة، الخبيرة في مجال الرياضيات التطبيقية بأكاديمية العلوم الروسية، في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أن التدابير والاجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الروسية، جعلت انتشار فيروس COVID-19 تدريجيا وليس كما حدث في بلدان أخرى. و هي واثقة بأن امتداد أراضي روسيا، سيخلق أكثر من ذروة للوباء.

وأضافت، سوف يؤثر في انتشار الوباء أيضا، انخفاض متوسط عدد المسافرين على الخطوط الداخلية بين المدن والمناطق. لذلك يمكن أن نرى في وقت ما ذروة الوباء في موسكو مثلا، وبعد فترة في مكان آخر. وهذا يعني استمرار ذروة الوباء. أي أن مكافحة الوباء ستستمر أكثر من بضعة أسابيع. فيما ستسمح مساحة روسيا الكبيرة، بتنظيم التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في مناطق مختلفة وفقا لظروفها.

وقالت موضحة، "هذه الأساليب التخصصية يمكن تطويرها على أساس النماذج الرياضية، ما يسمح بمعالجة الوضع الاقتصادي بصورة أفضل وأدق".

المصدر: نوفوستي