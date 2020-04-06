غورباتشوف يقضي عاما واحدا في المستشفى ويخسر 30 كيلوغراما

أدلى الرئيس الأول للاتحاد السوفيتي حديثا هاتفيا لمراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية حيث قال إنه لا يزال بالمستشفى حيث قضى عاما كاملا.

وأضاف أن 4 عمليات جراحية قد أجريت له.

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واعترف، ميخائيل غورباتشوف، البالغ من العمر 89 عاما ان مزاجه غير جيد لأنه مضطر طيلة تلك الفترة للبقاء في المستشفى. لكنه يحاول ممارسة أعماله الروتينية التي تساعده في الصمود أمام الأمراض التي يعاني منها، وفي تعبئة إمكاناته الجسدية والنفسية.

وقال مجيبا عن سؤال وجهه الصحفي إليه عن الطعام، إن اهتمامه بالطعام ضعيف جدا وإنه قد خسر30 كيلوغراما من وزنه.

وتبادل غورباتشوف مع الصحفي بذكرياته حيث قال إنه لم يواجه أبدا وباء كهذا. لكنه يتذكرالجوع الشديد الذي عانى منه في طفولته وفي فترة ما بعد الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا