مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية تبحث عن بدائل بعد الإلغاء

يبحث منظمو مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية عن بديل عن طريق عرض تلفزيوني أو عبر منصات المسابقة على الإنترنت، بعد إلغاء المسابقة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد البث الأوروبي، الذي قرر إلغاء المسابقة يوم الأربعاء بسبب أزمة كورونا، إنه "يدرس تقديم برنامج بديل وليس مسابقة".

ويوروفيجن واحدة من أكبر المسابقات الغنائية التلفزيونية وكان مقررا إقامتها في مدينة روتردام الهولندية في شهر مايو.

وتعقد المسابقة سنويا منذ عام 1956 وكان من المتوقع أن تجتذب ما يصل إلى 200 مليون مشاهد إلى جانب جمهور يقدر بعشرات الآلاف لمشاهدة الحفل الختامي في 16 مايو.

وقال المنظمون "يدرك اتحاد البث الأوروبي كيف سنفتقد مسابقة يوروفيجن الغنائية هذا العام.. نعتزم تكريم الأغاني المختارة لعام 2020 للمساهمة في توحيد المشاهدين من أنحاء أوروبا والترويح عنهم في هذه الأوقات الصعبة".

وصرح المنظمون بأنه "يمكن للدول أن تقرر إرسال نفس الفنانين الذين اختارتهم للمشاركة هذا العام عند عودة المسابقة في 2021، لكن سيتعين على هؤلاء الفنانين تقديم أغنيات جديدة لأنه لن يُسمح بخوض المسابقة بالأغاني التي اختيرت لمسابقة العام الحالي".

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

المصدر: رويترز