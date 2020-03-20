أزمة كورونا "تحوّل" رحلة طيران روتينية إلى "خاصة" وسط دهشة راكبها الوحيد (فيديو)

ذُهل رجل أرجنتيني باكتشافه أنه يسافر وحيدا على متن طائرة ركاب تتجه من تل أبيب إلى برشلونة، وبسعر تذكرة واحدة، بسبب ذعر كورونا.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل إيلان إلى مطار "بن غوريون" مع أمتعته، ليعلم أن خطوط El Al الإسرائيلية، ألغت رحلته كجزء من قيود السفر القاسية التي فرضتها البلاد بسبب Covid-19.

ولكن الشاب البالغ من العمر 21 عاما لم يستسلم بسهولة، وبحث عن خيارات أخرى في المطار الفارغ تقريبا. وتمت مكافأته لإصراره الشديد، بقدرته على حجز تذكرة سفر إلى برشلونة على متن الخطوط النرويجية الدولية Norwegian Air.

وتوقع إيلان رؤية ركاب آخرين أثناء الصعود إلى الطائرة كالمعتاد؛ وانتظر رؤيتهم على متن الطائرة قبل الإقلاع، ولكن لم يأت أحد آخر.

وبالنسبة للرحلة التي تستغرق 4 ساعات بين تل أبيب وبرشلونة جوا، سافر الرجل وكأنه "رئيسا". وبالطبع، لم يفوت فرصة تصوير رحلته المنفردة الفريدة من نوعها.

المصدر: RT