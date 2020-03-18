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لقطات مؤثرة لعناق حميمي بين كلبة وقرد صغير يتيم

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لقطات مؤثرة لعناق حميمي بين كلبة وقرد صغير يتيم
Reuters Michaela Rehle
صورة تعبيرية
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تُظهر صور مثيرة للمشاعر كلبة حاملا يبدو أنها تبنت قردا رضيعا يتيما بعد تسميم أمه على يد السكان المحليين في مدينة هندية .

ويمكن رؤية القرد الرضيع، وهو يعانق الكلبة ويلعب معها، فيما تبدو الكلبة "الأم" مستمتعة بذلك.

وقال المصور براكاش بادال (48 عاما)، الذي التقط الصور في قرية بالقرب من هيماشال براديش شمال الهند: "يبدو أن القرد كان يبلغ من العمر 10 أيام عندما قام السكان المحليون بتسميم أقاربه بسبب تدمير القرود للمحاصيل"، وأضاف: "ونجا هذا الرضيع وتبنته الكلبة. وعلى الرغم من وجود صراعات بين القرود والكلاب في بعض الأحيان، فإن علاقته مع هذه الأم أكثر أهمية".

وتابع قائلا: "شعرت أنه عندما شاهدت الكلبة رضيعا صغيرا جدا تُرك بمفرده ولا يوجد أحد لرعايته، دفعتها غريزة الأمومة للمبادرة بتبنيه حتى لو كان ينتمي إلى نوع آخر".

وأشار في نهاية حديثه إلى أن "هذا النوع من العلاقات هو درس للبشر الذين أصبحوا أنانيين ويقتلون بعضهم البعض لمجرد أن الآخر ينتمي إلى دين أو فريق مختلف".

المصدر: ذي صن

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