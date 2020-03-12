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تحذير "عبر السماء" من كورونا الفتاك يلفت الأنظار (فيديو)

متفرقات

تحذير
Gettyimages.ru JimVallee
صورة تعبيرية
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في حين يدعو السياسيون الأستراليون إلى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل مع Covid-19، بما في ذلك إغلاق المدارس وإلغاء التجمعات العامة، أثار تحذير ونصيحة من السماء اهتمام الكثيرين.

وانتشرت رسالة مباشرة عبر السحب في سيدني يوم الخميس 12 مارس، تقول "اغسل يديك".

ويبدو أن الكتابة عبر السماء أصبحت أسلوبا شائعا للتواصل، وسط تفاقم أزمة فيروس كورونا، حيث دعا محتج آخر السلطات إلى إيقاف "F1"، أو بعبارة أخرى، لإلغاء سباق ملبورن للفورمولا 1، Grand Prix.

ومع ذلك، تواجه الحكومة الأسترالية قرارات صعبة تتجاوز التوصية للجمهور بغسل أيديهم.

واتخذ العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا والنقطة الساخنة لفيروس كورونا، إيطاليا، قرارا بإلغاء الأحداث الكبرى ووضع قطاعات كبيرة من المجتمع في حالة إغلاق.

وفي غضون ذلك، أكد المسؤولون 126 حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا، بما في ذلك 64 حالة في نيو ساوث ويلز، من بينها الممثل توم هانكس وزوجته ريتا.

المصدر: RT

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