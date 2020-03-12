خبير يشبه وباء فيروس كورونا بـ "البجعة السوداء"

قال ستانيسلاف كوساريف، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة سينيرجي، أن نسيم طالب، شبه وباء فيروس كورونا بـ "البجعة السوداء" من حيث الفجائية وعواقبه الكبيرة.

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وقال كوساريف في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "البجعة السوداء" هي نظرية للكاتب والاقتصادي الأمريكي نسيم طالب، تدرس الأحداث النادرة، التي يصعب التنبؤ بها والتي لها تأثير هائل وتتطلب شرحًا جديدًا. ويتضح في النهاية أنها بسيطة. وقد أظهرت الممارسة أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالأزمات (وهذا ما تفترضه النظرية نفسها)، مع أن الخبراء في جميع أنحاء العالم يحاولون ذلك دائما.

ويقول، "للأسف تفسير الوباء المعلن سيصب الزيت على النار أكثر وينشر الذعر بين الناس. فقد بدأت البلدان المتطورة إعادة النظر بتوقعاتها بشأن نمو اقتصادها. وفيروس كورونا الحالي هو بمثابة "بجعة سوداء" حقيقية وصفها نسيم طالب، في كتابه- حدث غير متوقع له عواقب كبيرة".

واضاف، "يمكن أن نستنتج، بأنه على الأرجح ستجري عملية تعديل مؤشرات نمو الاقتصاد الروسي نحو التخفيض. ولدى نظامنا المالي موارد كافية لتجاوز هذه الأوضاع الصعبة".

المصدر: نوفوستي