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وسط دهشة السكان.. نبيذ يتدفق من صنابير المياه في قرية إيطالية

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وسط دهشة السكان.. نبيذ يتدفق من صنابير المياه في قرية إيطالية
Gettyimages.ru Morsa Images
صورة تعبيرية
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شهد سكان القرية الإيطالية، كاستلفيترو، حالة مفاجئة للغاية بتدفق النبيذ بدلا من الماء، من صنابير المياه.

وتُظهر لقطات مصورة من أحد المنازل، نبيذا أحمر ينطلق من صنبور المطبخ.

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وتبين أن النبيذ وصل إلى المنازل من مصنع النبيذ Settecani القريب، بعد حدوث "خطأ فني" في أحد صوامع الخمرة، ما تسبب في تسرب النبيذ إلى أنابيب المياه.

وأفادت تقارير بأن الضغط كان أعلى وأقوى من الماء، ما جعله يمر عبر النظام إلى المنازل القريبة.

وكشفت Gazzetta di Modena أن السكان أبلغوا عن تدفق سائل وردي اللون من الصنابير، ولا لبس في أنه من Lambrusco Grasparossa المنتج حاليا. وأرسل مجلس المياه المحلي الفنيين بسرعة، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لأن السكان "قاموا بتعبئة أكبر قدر ممكن من السائل الثمين".

المصدر: ذي صن

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