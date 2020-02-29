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إدخال إسرائيلي المستشفى متأثرا باعتداء قطّه المدلل

متفرقات

إدخال إسرائيلي المستشفى متأثرا باعتداء قطّه المدلل
Reuters Ronen Zvulun
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رجلا مسنا أدخل المستشفى في حالة خطرة، إثر تعرضه لهجوم شرس غير متوقع من قطه المدلل.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القط عض وخدش وجه صاحبه، وهو رجل عمره 66 عاما من سكان مدينة صفد، وألحق به جروحا خطيرة في الوجه، تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرجل تعرض لنزيف دماغي نجم على ما يبدو عن الحادث، وأدخل الإنعاش بمركز طبي في حيفا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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