بعد لبنان.. ظهور حوت قاتل قبالة إسرائيل

يواصل حوت قاتل رصد قبل أسابيع قبالة سواحل لبنان رحلته غير المسبوقة في المتوسط، حيث ظهر هذه المرة قبالة سواحل إسرائيل.

وأكدت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تلقيها صباح اليوم الجمعة تقريرا من غواصين لاحظوا الحوت في منطقة بحرية تقع بين عكا ونهاريا، مشيرة إلى أن موظفين لها رصدوا الحوت لاحقا على بعد نحو كيلومترين عن سواحل عكا في منطقة يبلغ عمق البحر فيها 15 مترا.

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ونشر في الإنترنت فيديو يوثق ظهور هذا الحوت من وهو من نوع أوركا قبالة سواحل إسرائيل، في حادث يعد الأول من نوعه.

ويعتقد خبراء إسرائيليون في علم الأحياء البحرية، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن هذا هو الحوت المعروف باسم ريبتيد (Riptide)، وهو يبلغ من العمر 18 عاما وطوله يتجاوز ستة أمتار.

وظهر نفس الحوت في الثالث من فبراير الجاري قبالة سواحل لبنان، في حادث كان الأول من نوعه أيضا.

وفي ديسمبر الماضي، تم رصد مجموعة من حيتان أوركا بقيادة ريبتيد قبالة ميناء جنوة الإيطالي، لتظهر بعد أسابيع في مضيق مسينة الفاصل بين صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية.

ورجح الخبراء الإسرائيليون أن الحوت انشق عن قطيعه وفقد طريقه، لكن التساؤلات مستمرة حول السبب الذي دفع ريبتيد إلى رحلة غير مسبوقة تقدر مسافتها بنحو ثمانية آلاف كيلومتر من سواحل آيسلندا إلى شرق المتوسط.

المصدر: وكالات