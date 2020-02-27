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روسيا.. مشجعات يقطعن اجتماعا حكوميا لـ "دقيقة رياضة" (فيديو)

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روسيا.. مشجعات يقطعن اجتماعا حكوميا لـ
Globallookpress Bruno De Carvalho
صورة أرشيفية
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قاطعت مشجعات اجتماعا رسميا لحكومة مقاطعة لينينغراد، صباح اليوم، لتمرين أعضاء الحكومة على تدريبات إحماء بدنية، والتقطت عدسات الكاميرا ذلك المشهد.

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أجرت التدريبات مجموعة من المشجعات من جامعة مقاطعة لينينغراد التي تحمل اسم "بوشكين"، والحاصلات على الميدالية البرونزية في مسابقة التشجيع.

ووفقا لمراسل قناة LenTV24، فقد أعجب النواب بهذا التقليد واقترحوا أن تتكرر مثل هذه الفعاليات الرياضية.

عقب "جلسة الإحماء الرياضي" انتقلت الحكومة إلى القضايا التالية على جدول الأعمال، حيث ناقش النواب اليوم نتائج العام الماضي والذي حمل عنوان "الحياة الصحية" في مقاطعة لينينغراد.

المصدر: LenTV24

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