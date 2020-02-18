لا تسعل يا صديق!.. أغنية للوقاية من "كورونا" - فيديو

قدمت الإعلامية الشهيرة في التلفزيون الروسي، يلينا ماليشيفا، بالاشتراك مع الممثل المسرحي والإعلامي، إيفان أورغانت، أغنية بصدد انتشار فيروس "كورونا" تقول كلماتها: "لا تسعل يا صديق".

جاء ذلك من خلال البرنامج الذي يقدمه أورغانت، بعنوان "أورغانت المسائي"، حيث تتضمن الأغنية بعض النصائح الهامة للوقاية من الفيروس، في إطار كوميدي.

ويلينا ماليشيفا هي بالأساس طبيبة، وتقدم برنامجا حول الصحة العامة، من بين الأشهر في القنوات الروسية، منذ عام 1997، وهي أستاذ في جامعة موسكو الحكومية لطب الأسنان.

المصدر: يوتيوب