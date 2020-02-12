"تحدي المكنسة" يجتاح الإنترنت وناسا تثبت "الخدعة" الكامنة وراءه

اجتاح تحد جديد الشبكات الاجتماعية بشكل واسع، حيث تظهر من خلاله مقاطع فيديو تقف فيها المكانس مستقيمة بمفردها دون أن تستند إلى شيء.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالتحدي عبر هاشتاغ #BroomChallenge، بعد أن ادعى أحد مستخدمي الإنترنت أنه وفقا لوكالة ناسا، فإن يوم الاثنين 10 فبراير، هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه الظاهرة، بفضل قوة الجاذبية الأرضية التي تزداد نتيجة محاذاة الكواكب لبعضها مع اكتمال القمر في تلك الليلة.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن وكالة ناسا ذكرت ذلك من قبل، لكن التغريدة حققت أكثر من 300 ألف إعجاب وشوهد الفيديو أكثر من 8 ملايين مرة، وسرعان ما انتشرت الفيديوهات المماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لهذا التحدي الذي يجعل المكنسة تقف مستقيمة.

My dad got four of em standing 😭 pic.twitter.com/rzb3FUPuon — manda💗 (@mandapxndx) February 11, 2020

we had to go test it... pic.twitter.com/DNtkOlLRGd — Dyantá D. Harris (@dyantaatnaydh) February 10, 2020

ولم يدع المشاهير أيضا، المشاركة تفوتهم في هذا التحدي، بينهم مغني الراب الأمريكي فيوتشر، والمغنية الأمريكية كيلاني.

ونظرا للانتشار الواسع للتحدي الجديد، قرر رائد الفضاء، ألفين درو، والعالمة سارة نوبل، التابعان لوكالة ناسا، الإجابة عن #BroomChallenge عبر مقطع فيديو خاص بهما مع المكنسة يوم الثلاثاء، نشره حساب ناسا على "تويتر"، لإظهار أنه من الممكن القيام بذلك في أي يوم من أيام السنة.

وقالت ناسا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع "إنسايدر": "هذه خدعة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي تجسد مدى سرعة انتشار العلوم الزائفة والادعاءات الخاطئة"، وأضافت: "على الرغم من أن هذه الخدعة كانت غير ضارة، إلا أنها تُظهر أيضا أهمية قيامنا جميعا ببعض التحقق والبحث حول بعض الحقائق، عن طريق @NASA وNASA.gov للحصول على حقائق ممتعة حول العلوم، قبل التورط في هذا التحدي الفيروسي الحديث"

Now if the damn thing would just start sweeping by itself. That would be really impressive. #broomchallengepic.twitter.com/fSDRKjuD6G — Tim Akimoff (@timakimoff) February 11, 2020

وكشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" أن الأمر يمكن أن يحدث في أي يوم وليس له علاقة بالجاذبية، بل إنه يرتكز على مجرد التوازن، حيث أن مركز الجاذبية في المكنسة منخفض، ويقع مباشرة فوق شعرات الفرشاة، ما يعني أنه إذا تمكنت من أن تجعل الشعرات تقف في وضع مائل قليلا، ستقف المكنسة مستقيمة في أي وقت.

Pajama broom challenge 😂 What are you doing on a Monday Night?! #broomchallengepic.twitter.com/1DU7q9bZp4 — Paula Abdul (@PaulaAbdul) February 11, 2020

🧹 ¯\_(ツ)_/¯



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

المصدر: تايم + إنسايدر