بسبب "سيارا" .. صراخ ورعب بين ركاب رحلة جوية فشلت بالهبوط في أمستردام!

كشف مقطع فيديو كيفية انتشار حالة من الذعر بين 300 مسافر على متن طائرة Air Europa، وهي تهتز بعنف خلال 5 محاولات هبوط فاشلة وسط عاصفة "سيارا".

وتُظهر اللقطات اهتزاز الطائرة مع اقترابها من مطار Schiphol في أمستردام، بسبب الرياح القوية الناجمة عن "سيارا"، المعروفة باسم "العاصفة سابين" في أوروبا.

ويمكن سماع البكاء الهستيري لامرأة واحدة على الأقل، وهي تقول "يا إلهي!"، في المقصورة ذات الإضاءة الباهتة.

Grote paniek aan boord van dit vliegtuig dat wilde landen op Schiphol vanavond. Door de storm lukte dat tot vijf keer toe niet. Het toestel keerde daarom terug naar Madrid. https://t.co/N2jIujC2sRpic.twitter.com/1etiiIIJSB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 9, 2020

وبحسبما ورد، صرخ ركاب آخرون وسط محنة عصيبة استمرت قرابة الساعة. وفي النهاية ألغى كابتن الرحلة عملية الهبوط، وعاد إلى مدريد.

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وفي حديثه مع "RTLNieuws"، قال الراكب مارك هاغن: "أُجريت عملية الهبوط 5 مرات في Schiphol لكننا لم نتمكن من ذلك. وصرخ الناس كثيرا، حيث كان الاضطراب هائلا، كل شيء يهتز ويتحرك جيئة وذهابا".

وأضاف مارك، من Kamerik في هولندا، الذي كان عائدا من عطلة نهاية الأسبوع في مدريد مع اثنين من الزملاء: "أعتقد أنه من الغريب أن يُسمح بالطيران في هذا الطقس. رأيت على الشاشة أننا نعود إلى مدريد بعد 5 محاولات للهبوط. لم نكن نعرف أين نحن".

وتُظهر بيانات متتبع الطيران أن طائرة 787 Dreamliner قامت بأول محاولة هبوط في Schiphol، عند الساعة 5.10 مساء بالتوقيت المحلي. وحلقت الطائرة على ارتفاع يصل إلى 900 قدم، وبعد المحاولة الأخيرة الساعة 6.05 مساء، عادت الطائرة إلى العاصمة الإسبانية حيث هبطت الساعة 8.10 مساء- بعد 5 ساعات من إقلاعها.

وقالت شركة Air Europa: "الرحلة UX1093 من مدريد إلى أمستردام لم تستطع الهبوط في مطار أمستردام بسبب سوء الأحوال الجوية وعادت إلى مدريد".

المصدر: ذي صن