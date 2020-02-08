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لحظات صادمة ومؤثرة لاحتجاز أفراد عائلة صينية مشتبه بإصابتهم بكورونا (فيديو)

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لحظات صادمة ومؤثرة لاحتجاز أفراد عائلة صينية مشتبه بإصابتهم بكورونا (فيديو)
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أظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من المسعفين وهم يحاولون إخراج بعض أفراد عائلة مشتبه بإصابتهم بفيروس كورنا من منزلهم بالقوة في مدينة ووهان الصينية.

وأثار الفيديو انزعاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طغى العنف على تصرفات المسعفين الذين كانوا يرتدون بدلات وقائية خاصة وكمامات وجه، ويجرون بعض الأشخاص بشكل عنيف ومستفز، بينما كان جيران هذه العائلة يصورون المشهد.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء فيديو لسيدة صينية وهي تكافح رجال الشرطة أثناء احتجازهم لها، بسبب عدم ارتدائها قناعا (كماما) للوجه.

واستنفرت السلطات الصينية كل قواها للحد من انتشار الفيروس التاجي القاتل، وألزمت الأهالي باتباع العديد من القواعد الوقائية، محذرة المخالفين من العقاب.

وارتفع عدد قتلى الفيروس إلى 722 شخصا، حيث تم تسجيل 86 حالة وفاة فقط أمس الجمعة في الصين، وأصيب أكثر من 34.500 شخص على مستوى العالم.

لحظات صادمة ومؤثرة لاحتجاز أفراد عائلة صينية مشتبه بإصابتهم بكورونا (فيديو)
لحظات صادمة ومؤثرة لاحتجاز أفراد عائلة صينية مشتبه بإصابتهم بكورونا (فيديو)

المصدر: ديلي ميل

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