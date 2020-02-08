اكتشاف مادة أيزوبروبانول وعنصر الزنك في الواقي الذكري

ظهر أن في بعض أنواع الواقي الذكري التي تباع في الصيدليات والمتاجر و الأكشاك،، نسبة مرتفعة من عنصر الزنك ومركب أيزوبروبانول العضوي، ما يجعلها ضارة بالصحة.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات التي أجرتها هيئة "نظام الجودة" في روسيا، وجود نسبة أعلى من المسموح بها من عنصر الزنك ومركب أيزبروبانول العضوي، في 17 نوعا من أنواع الواقي الذكري، التي تنتج في روسيا وبريطانيا والصين وتايلاند وألمانيا والولايات المتحدة وماليزيا.

ويشير الخبراء، إلى أن عنصر الزنك ومركب أيزوبروبانول العضوي يستخدمان بنسبة صغيرة كمواد مطهرة، وقد أصبح كحول الايزوبروبانول يحل تدريجيا محل كحول الإيثانول في مجال الطب، على سبيل المثال في صنع المناديل الورقية المطهرة. ولكن لهذا الكحول تأثير مخدر أعلى مرتين من كحول الإيثانول. إضافة لسمية هذا الكحول بأعلى ست مرات من كحول الإيثانول.

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أما الزنك، فهو عموما عنصر ضروري للإنسان، لأنه يشترك في إنتاج الحيوانات المنوية والهرمونات وفيتامين Е كما أنه ضروري لهضم الكحول، كما يستخدم

بنسبة ضئيلة كمادة مطهرة. ولكن عند زيادة نسبته عن الحد المسموح به، يسبب تسمما شديدا يؤدي إلى فقر الدم والعقم.

المصدر: فيستي. رو