لقطات درون تكشف ووهان كمدينة أشباح خلال "أكبر حجر صحي بالتاريخ"

تكشف لقطات درون، نشرتها ABC News، كيف تبدو مدينة ووهان الصينية مع اقتراب سكانها من الأسبوع الثاني لإجراءات الحجر الصحي الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" الفتاك.

ومنذ 23 يناير، عندما أصدرت الحكومة الصينية أوامر الحجر الصحي في ووهان، كجزء من جهودها لاحتواء تفشي "كورونا"، أُوقفت جميع أشكال وسائل النقل العام والقطارات والسفر الجوي، في "أكبر حجر صحي بتاريخ البشرية".

Drone footage shows almost empty streets in typically bustling Wuhan, China, amid a citywide lockdown over the deadly coronavirus outbreak.



The viral outbreak has infected more than 20,600 people globally. https://t.co/K9g7lCir38pic.twitter.com/ZctumKNM1Q — ABC News (@ABC) February 4, 2020

ويعتقد العلماء أن الفيروس، المسمى 2019-nCov، قد يكون انتقل من الحيوانات إلى الناس في سوق المأكولات البحرية في ووهان. وحتى الآن، أصيب أكثر من 20 ألف فرد وتوفي 420 شخصا.

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وبعد حظر النقل في 26 يناير، أمرت السلطات بوقف جميع السيارات الخاصة وإخلائها من وسط ووهان، ما عدا المركبات التي تنقل اللوازم الضرورية وسيارات الأجرة.

وحوّل الحجر الصحي، بالإضافة إلى الخوف من الانتشار السريع لفيروس "كورونا"، ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدينة أشباح.

وفي مقطع فيديو صورته طائرة درون من فوق المدينة، يظهر لنا وجود عدد قليل جدا من السيارات على الطريق. مع عدم إمكانية العثور على أي شخص وسط المدينة أو في الحدائق.

وبعد فترة وجيزة من إعلان السلطات عن سياسة الحجر الصحي في ووهان، وضع المسؤولون 15 مدينة أخرى قيد الإغلاق، ما رفع العدد الإجمالي للمواطنين المتضررين إلى زهاء 45 مليونا.

وتشير التقارير الواردة من ووهان إلى أن معظم السكان يقيمون داخل منازلهم، ويغامرون من حين لآخر بالخروج لتخزين الأطعمة والأقنعة.

وطلبت الصين من المزارعين تكثيف إنتاج الخضروات وفتحت بعض الطرق المغلقة لشاحنات التسليم، وفقا لرويترز. كما هددت الحكومة بفرض عقوبات قاسية على أصحاب المتاجر الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية والأقنعة المطلوبة.

ولم تشر السلطات إلى موعد انتهاء الحجر الصحي.

المصدر: ساينس ألرت