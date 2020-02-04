بسبب "كورونا".. لقطات مؤثرة لـ"عناق في الهواء" بين ممرضة وابنتها من داخل الحجر الصحي!

أُجبرت أم تعمل ممرضة في الخطوط الأمامية ضمن مستشفى لعلاج مرضى فيروس "كورونا" الجديد، على منح ابنتها المريضة "عناقا في الهواء" من داخل منطقة الحجر الصحي.

واستُدعيت ليو هايان، للعمل في وحدة الأمراض المعدية في مستشفى Fugou County، بمقاطعة "خنان" الصينية الشهر الماضي، مع تصاعد حدة تفشي الفيروس.

ولم تر الممرضة ابنتها، تشنغ شيوين البالغة من العمر 9 سنوات، منذ 10 أيام بعد بدء عملها مع 39 من العاملين الطبيين الآخرين.

وفي 31 يناير، التم شمل الأم وابنتها تشنغ، ولكن للأسف اضطرتا للوقوف على بعد أمتار من بعضهما البعض، لمنع انتشار الفيروس.

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وفي لقطات مؤثرة للغاية، شوهدت أكثر من 100 مليون مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زار ليو زوجها وابنتها، اللذان أحضرا لها طعامها المفضل. وكانت ليو ترتدي ملابس واقية وقناعا للوجه، وتقف على بعد أمتار من ابنتها بينما تنهمر دموع الفتاة الصغيرة وهي تقول: "أمي، أفتقدك حقا".

وفي رد حزين، أخبرتها ليو: "أنا أيضا أفتقدك، اسمحي لي أن أعانقك (في محاكاة للعناق)".

وعندما تسألها تشنغ عما إذا كان بإمكانها "العودة إلى المنزل عاجلا"، تخبرها ليو أنها "تقاتل وحشا" وبمجرد هزيمة الفيروس، "ستعود إلى المنزل".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الرسمي للمرض القاتل، بين ليلة وضحاها، من 57 إلى 361 حالة وفاة في الصين، بالإضافة إلى واحدة في الفلبين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عمومية ذات أهمية دولية، في حين ما زال مركز بؤرة تفشي فيروس كورونا، مدينة ووهان، مغلقا منذ منتصف يناير، حيث حُظرت وسائل النقل العام وتوقفت الرحلات الجوية.

المصدر: ديلي ميل