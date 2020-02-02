من يجرؤ على إنقاذ تمساح ضخم يحتاج إلى المساعدة؟ (فيديو)

أعلنت هيئة إندونيسية للحفاظ على الطبيعة أمس السبت منح مكافأة مالية لمن ينجح في تخليص تمساح يعيش في أحد الأنهار من إطار دراجة نارية عالق على رقبته.

وتم الإعلان عن تنظيم مسابقة لانتزاع الإطار الملتف حول عنق التمساح لقاء مكافأة مادية ومعنوية.

وأوضح القائمون على المسابقة، أن هذا الإطار قد يودي بحياة التمساح إذا لم يتم انتزاعه، مشيرين إلى أن المركز أطلق هذا النداء بعدما فشل في العثور على خبير متخصص يمكنه القيام بهذه المهمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن التمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، ويلتف إطار دراجة حول عنقه منذ أكثر من 3 سنوات، وحاول شخص عام 2018 تخليصه من الإطار لكنه لم ينجح.

المصدر: "سي ان ان"