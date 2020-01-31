مشهد مخيف يكشف سرعة انتشار غير عادية لـ"عاصفة نارية" في أستراليا (فيديو)

يظهر مقطع فيديو مخيف يصوّر سرعة انتشار "رياح الحرائق" في أستراليا، أن كل ثانية مهمة عندما يتعلق الأمر بالهروب الآمن وتجنب التعرض للعاصفة النارية العنيفة.

وتكشف اللقطات، التي صُوّرت قبل بضعة أسابيع بالقرب من مدينة Shoalhaven الساحلية في نيو ساوث ويلز، طواقم فرقة Dunmore Rural أثناء التأهب لاقتراب رياح من اللهب عبر غابة ولاية كوروان.

إقرأ المزيد

وكان الفريق يقوم بحماية الممتلكات قبل تغير مسار الرياح، حيث اعتقدوا أن لديهم بعض الوقت للاستعداد. وللأسف، كانوا مخطئين، فقبل لحظات من الساعة 7 مساء، وصلت الرياح الجنوبية القوية المنتظرة، قبل 10 دقائق كاملة مما كان متوقعا.

وخلال لحظات، يختفي ضوء النهار وسط موجة من الدخان والرماد، حيث يتساقط الجمر مثل ندف الثلج. وتتصاعد سرعة الرياح إلى قوة تشبه الإعصار، وتضرب الموقع بقوة 100 كم / ساعة.

ويعد مشهد الخراب، الآن للأسف، مألوفا لكثير من الأستراليين في الأجزاء الجنوبية من البلاد. ولكن المشهد الغاضب لعاصفة نارية سريعة الحركة، يراه عدد قليل من الأفراد بشكل مباشر.

ويكتب رجال الإطفاء على صفحتهم في "فيسبوك": "هذا يوضح ما يحدث في أكثر من 3 دقائق". إنه تحذير يجب علينا جميعا الانتباه إليه، حيث أن مدة 3 دقائق لا تكفي للتوصل إلى خطة قوية إذا لم يكن لديك خطة مسبقة بالفعل.

المصدر: ساينس ألرت