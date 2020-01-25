سويسرا تسك أصغر عملة ذهبية في العالم تظهر عليها صورة أينشتاين ولسانه يتدلى خارج فمه

سكت سويسرا ما قالت إنها أصغر عملة ذهبية في العالم، وتظهر عليها صورة عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين ولسانه يتدلى خارج فمه، حسبما أفادت شبكة Fox News الأمريكية الجمعة 24 يناير.

ويبلغ قطر العملة التي صنعتها دار السك السويسرية التابعة للدولة حوالي 0.12 بوصة (3 ملم) ووزنها 1/500 أوقية (56 ميلليغرام). وتأتي مع العملة الصغيرة للغاية عدسة مكبرة حتى يتمكن مالكها من رؤية صورة غير عادية لأينشتاين.

وتساوي قيمة العملة التي صُنع منها 999 قطعة فقط 26 سنتا. ومن المتوقع أن تباع الواحدة منها مقابل 205 دولارات أمريكية.

مُنح أينشتاين الجنسية السويسرية عام 1901، وفاز بجائزة نوبل في الفيزياء عام 1921.

وصرحت دار السك في بيان صحفي، بأنها "أخذت الإلهام من ألبرت أينشتاين، لأسباب ليس أقلها تصميمه وصبره".

المصدر: Fox News