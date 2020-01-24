ألمانية تخطط للزواج بطائرة بوينغ وصفتها بـ"حب حياتها"

تخطط امرأة عاشت غرامياتها (عن بعد) مع طائرة بوينغ 737، للزواج بها بشكل جدي بعد علاقة حب طويلة.

وقالت البائعة، ميشيل كوبكي، إنها عاشت حالة حب مع الطائرة، التي يبلغ وزنها 40 طنا، على مدار الأعوام الستة الماضية، حتى أنها وصفتها بـ"حب حياتها".

والآن، تخطط الألمانية البالغة من العمر 30 عاما، للزواج بالطائرة التي انجذبت إلى أجنحتها أولا، في مطار Tegel بالعاصمة برلين. وتمكنت من رؤيتها مرتين فقط، حيث اعترفت أنها تعانق مكونات نموذج مصغر منها في السرير.

Woman in long distance relationship with plane finally plans to marry Boeing 737https://t.co/mTcCYsFS3mpic.twitter.com/mP2XpospmV — Daily Mirror (@DailyMirror) January 24, 2020

وبعد 6 سنوات من القدرة على "رؤية" الطائرة من خلال النوافذ الزجاجية للمطار، تمكنت من الاقتراب منها في سبتمبر 2019، وتقبيلها وحتى الوقوف على أحد أجنحتها.

والآن، من المرجح أن تتحقق أحلامها، من خلال رغبتها بالزواج من الطائرة. وعلى عكس حفل الزفاف التقليدي، لا ترغب ميشيل في ارتداء ثوب أبيض، حيث تتخيل ارتداء سروال أسود وسترة سوداء في يومها الكبير.

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وتخطط لرؤية الطائرة مرة أخرى في أمستردام، بتاريخ 18 مارس 2020.

في حين أن أصدقاءها وعائلتها قبلوا بعلاقتها، فإن أسرتها ليست مهتمة بلقاء "الطائرة".

وقالت ميشيل: "كان الوقت الذي أمضيته مع الطائرة أجمل لحظات حياتي، وعندما كنت "معها"، استمتعنا بوقتنا معا. مرابض الطائرات هي موطن للطائرة ولي، أخطط للانتقال إلى هناك ذات يوم، وأكبر حلمي هو أن أكون مع Schatz (الطائرة) وأعيش معها".

ويسمي الخبراء هذا النوع من الحب بـ"الانجذاب نحو الأشياء"، حيث ينجذب الشخص إلى كائن غير عضوي. وقد يكون لدى هؤلاء الأشخاص مشاعر قوية من الجاذبية والحب والالتزام ببعض العناصر أو هياكل تخصهم، ويعتقدون بأن للأشياء أرواح وذكاء ومشاعر وقدرة على التواصل.

المصدر: ميرور