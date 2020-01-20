شخصان يضعان الأرض بين قطعتي خبز محمص ويحولانها إلى شطيرة (صورة)

حول اثنان من مستخدمي الموقع الإخباري الاجتماعي "ريديت"، كوكب الأرض لفترة قصيرة إلى شطيرة، حيث وضعا الأرض جدلا بين قطعتي خبز محمص.

ووفقا لموقع "ماشابل"، استخدم صاحب الفكرة إيتان نود، وهو طالب في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا مدفوعا بالمتعة، وأداء مهمة صعبة ومثيرة للاهتمام خدمة Freemaptools، التي يمكن من خلالها تحديد النقاط المتناظرة جغرافيا على سطح الأرض Antipodes.

وتمكن نود من إيجاد نقطة على سطح الأرض متقابلة تماما مع موقعها في بلده نيوزيلندا.

ولتطبيق الفكرة، احتاج نود إلى إيجاد شخص يساعده في وضع إحدى قطعتي الخبز في النقطة الصحيحة المقابلة للمكان الذي يتواجد فيه في نيوزيلندا، والتي كان من المفترض أن تكون في بلدات أولفيرا أو فيلامارتين أو إشبيلية الإسبانية.

ونشر الطالب النيوزلندي طلبا عبر موقع "ريديت"، للانضمام إلى الفكرة الغريبة.

واستجاب العديد من الأشخاص لطلب نود، الذي اختار بدوره أحد الأشخاص لتكتمل الفكرة في وضع الكرة الأرضية بين قطعتي خبز.

ونال منشور نود في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن صورة تجمع عملية وضع الخبز على طرفين متقابلين من كوكب الأرض، أكثر من سبعة آلاف إعجاب.

المصدر: لينتا.رو