وسائل الإعلام: أهدأ رجل في العالم يقيم في بريطانيا (فيديو)

اشتهر المواطن البريطاني، كريس هيل، بعشائه الهادئ بعد أن جنى فيديو تم تصويره في مطعم الوجبات السريعة "كباب كان" في بورتسموث البريطانية 22 مليون مشاهدة.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) 11 января 2020 г.

وأظهر الفيديو لامبالاة البريطاني الذي يستمتع بوجبته رغم عراك صاخب اشتعل في أرجاء المطعم.

ومنحت شبكات التواصل الاجتماعي الرجل البالغ من العمر 52 عاما لقب أهدأ رجل في العالم. وقال في حديث أدلى به لصحيفة "Daily Mail" إنه أراد أولا الخروج من المطعم حين بدأ العراك، ثم قرر البقاء في مكانه وإتمام وجبته.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا