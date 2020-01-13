سقطت فكشف المستور.. موقف محرج لملكة جمال خلال حفل تتويجها (فيديو)

حدث طريف شهده حفل اختيار ملكة جمال بلجيكا لعام 2020، حيث سقطت سيلين فان أويستل التي وقع عليها الاختيار لحمل التاج أثناء مرورها أمام الجمهور لتسقط معها حمالات صدرها على الأرض.

وأقيم الحفل يوم السبت الماضي في مسرح بروكسيموس، وتعثرت الشقراء ذات الـ23 عاما لتسقط على ركبتيها، لكنها استعادت توازنها بسرعة محافظة على ابتسامتها وأكملت سيرها، دون الانتباه لسقوط حمالة الصدر.

وتمكنت سيلين من الحصول على اللقب والتربع على عرش الجمال ببلادها طيلة العام الحالي رغم الواقعة المحرجة.

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI#MissBelgium#MB2020pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

المصدر: وكالات