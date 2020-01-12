أستراليا تنقذ حيواناتها بالجزر والبطاطا (صور + فيديو)

لجأت السلطات الأسترالية إلى طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت بها السبل، وسط أزمة حرائق الغابات التي تجتاح القارة.

وبدأت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، بإلقاء آلاف الكيلوغرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي تواجه العديد من الأخطار الطبيعية.

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وإجمالا، فقد تم إسقاط أكثر من 2200 كيلوغرام (2.2 طن) من الخضراوات الطازجة.

وقال وزير البيئة في نيو ساوث ويلز، مات كين، إنه بينما تمكنت الحيوانات من الفرار من الحرائق، فإنها تركت دون مصدر للغذاء، مضيفا "عادة ما تنجو صغار الكناغر من الحريق، لكن تُترك بعده في مواجهة خطر نقص الطعام، وذلك بتأثير الحرائق التي تبدل الغطاء النباتي المحيط ببيئة الحيوانات الصحراوية".

وصرح بأن حيوانات الكنغر عانت من الجفاف المستمر مما يجعل بقاءها على قيد الحياة عسيرا في حال غابت المساعدة الإنسانية.

وكشف الوزير أن السلطات ستراقب الحيوانات للتحقق من تقدم عملية التعافي في أعقاب الحرائق التي طالت الغابات.

وتأتي محاولة إطعام الحيوانات بواسطة الطائرات في أعقاب إعلان السلطات الأسترالية اعتزامها قتل أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

Sputnik

Choppers are used to drop thousands of kilograms of food for animals starving to death bushfires | Daily Mail Online https://t.co/her7o0G637pic.twitter.com/rzuZfdTanV — Naijamoon (@ErhomwonZ) 12 января 2020 г.

🖤💙😍😘💕🥰

sweet potatoes and carrots are dropped

for the Brush-tailed Rock-wallaby colonies 😆😂

pic.twitter.com/ugaVPDSnoq — geo (@delgeo1) 12 janvier 2020

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية