موسكوفية تفوز بجائزة يانصيب قدرها 16 مليون دولار يوم ميلادها

اتضح أخيرا الأمر بشأن صاحبة البطاقة الرابحة بمبلغ مليار روبل (نحو 16 مليون دولار) بدورة سحب اليانصيب عقدت ليلة 1 يناير وهي، ناديجدا بارتوش، من أهالي مقاطعة موسكو.

وقالت ناديجدا إن ابنتها أهدتها البطاقة السعيدة في 31 ديسمبر الماضي وهو يوم ميلادها.

وأعلن ناطق باسم هيئة اليانصيب الروسية "ستولوتو" أن صاحبة الجائزة الرابحة الرئيسية لم تتصل بالهيئة إلا يوم 9 يناير الجاري.

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وقالت صاحبة البطاقة الرابحة إنها تشارك في اليانصيب عدة مرات كل عام. أما دورة سحب يانصيب رأس السنة فشاركت فيها أيضا حيث كلفت ابنتها بشراء 10 بطاقات، فاشترتها في متجر قبل إغلاقه مباشرة وأهدتها البطاقة الرابحة يوم ميلادها.

يذكر أن نتائج دورة سحب يانصيب رأس السنة "روسكوي لوتو" أعلنت ليلة 1 يناير الجاري في أحد برامج التلفزيون الروسي حيث فازت 99 بطاقة بجائزة مليون روبل لكل منها وبطاقة واحدة بمبلغ مليار روبل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا