السلطات الأسترالية تعتزم قتل آلاف الإبل بسبب شح المياه

تعتزم السلطات الأسترالية، قتل آلاف الإبل لاستهلاكها الكثير من المياه اللازمة لإطفاء الحرائق، وستبدأ حملة القضاء على هذه الحيوانات اعتبارا من الأربعاء 8 يناير.

وتقول السلطات المحلية في جنوب البلاد، إن هذه الجمال تسبب مشاكل في المنطقة، وتحاول اللجوء إلى منازل السكان، وتدمر منشآت البنية التحتية، وتكسر مكيفات الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى "إذكاء الفوضى" في الطقس الحار والظروف السيئة التي تعانيها البلاد الآن.

وأشارت صحيفة The Hill، إلى أن عملية القضاء على الإبل المذكورة ستستمر 5 أيام وسيتم حرق الإبل المقتولة أو دفنها.

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وبين الأسباب التي تذكرها السلطات لهذا القرار، القلق بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تؤكد السلطات الأسترالية، أن حوالي طن واحد من ثاني أكسيد الكربون، تنبعث من الإبل سنويا.

ويتضاعف عدد رؤوس الإبل في أستراليا، كل تسع سنوات إذا لم يتم ضبط وتنظيم تكاثرها.

المصدر: .vesti.ru