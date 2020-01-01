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هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)

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هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا
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احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا في منتجع بمدينة مار لاغو ليلة الثلاثاء على الأربعاء، بدخول العام الجديد صحبة العائلة والأصدقاء والحلفاء السياسيين.

ووقف ترامب بجانب ميلانيا على سجادة حمراء خارج منتجع بالم بيتش الفخم. وظهر نجلهما الوحيد بارون البالغ من العمر 13 عاما في مكان قريب، حيث شاهد المؤتمر الصحفي القصير لوالده بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وارتدت ميلانيا البالغة من العمر 49 عاما ثوبا أسود لامعا خطف الأنظار، وارتسمت الابتسامة على وجهها طيلة فترة حديث زوجها مع وسائل الإعلام.

كما ظهر نجل ترامب الأخر إريك وزوجته لارا وهما يسيران جنبا إلى جنب، تلاهما ابنته إيفانكا بفستانها الأحمر وزوجها جاريد كوشنير وإلى جانبهما ابنيهما.

هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)
هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)إيريك ولارا ترامب
هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)ميلانيا وجاريد
هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)
هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)
هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)بارون ترامب
هكذا أطل ترامب وعائلته خلال حفلة رأس السنة (صور)

المصدر: RT

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