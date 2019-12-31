بينها مشهد مذهل لبحيرة متجمدة في شيكاغو.. أفضل صور عام 2019

نشرت "Cover Images" البريطانية مجموعة من الصور المذهلة التي التقطت لعالمنا الرائع في عام 2019.

وقامت "Cover Images" بإنشاء معرض خارج عن المألوف، بعد اختيار بعض الصور الأكثر لفتا للنظر التي ظهرت هذا العام.

وقال مدير تحريرها دين موراي: "يسرنا الحصول على أفضل الصور الفوتوغرافية في العالم.. نكتشف في البحث اليومي أكثر القصص إثارة للاهتمام والصور الفوتوغرافية الرائعة، بدءا من العلوم الحديثة وحتى عجائب الحياة البرية".

وتابع: "إن المكافأة هي القدرة على إظهار العالم، نتطلع إلى رؤية ما يجلبه عام 2020".

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

Cover Images

المصدر: The Sun