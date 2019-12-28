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"ثعبان" ضخم يثير الرعب.. ويمنع طفلا من صعود الطائرة (صور)

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ستيفاني لوكاس
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منع أمن مطار جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا طفلا نيوزيلنديا من صعود الطائرة بسبب ارتدائه لقميص رسمت عليه صورة ثعبان ضخم.

وطلب مسؤولو المطار من ستيفاني لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، عدم ركوب الطائرة في وقت سابق من الشهر الجاري، لأن لباسه قد يسبب ضيقا للركاب الآخرين.

وتم السماح للطفل لاحقا بركوب الطائرة بعد قلب القميص وارتداه على الوجه الآخر لإخفاء صورة الثعبان.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الطفل لديه اهتمام شديد بالثعابين والعناكب والحشرات. وأثارت الحادثة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر:  "ديلي ميل"

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