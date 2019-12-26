إشارة مرور ضوئية كادت تقتل متقاعدة في مدينة ياروسلافل الروسية

كادت متقاعدة تلقى حتفها في مدينة ياروسلافل بشمال شرق روسيا نتيجة سقوط إشارة مرور ضوئية حديدية أثناء عبورها الطريق.

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وسجلت الحادثة كاميرا المرور يوم 19 ديسمبر الجاري حين واجه سكان المدينة عاصفة طبيعية ورياحا شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء في معظم أحياء المدينة.

وقال شهود العيان إن الإشارة الضوئية سقطت مباشرة أمام المتقاعدة وهي تعبر الطريق في شارع تروفانوف بالمدينة. إلا أن العجوز الشجاعة راوحت في المكان قليلا ، ثم استمرت في السير.

المصدر: فيستي