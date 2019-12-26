تحذير من استخدام الطائرات المسيرة في هجمات إرهابية

حذر الجنرال ألكسندر ليونوف، قائد قوات الدفاع الجوي، من احتمال ازدياد الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة في مختلف مناطق العالم.

وقال الجنرال ليونوف في تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، إن المجموعات غير الشرعية تبذل جهودها في تحسين وتحديث الطائرات المسيرة "الدرونات" وتحاول توسيع نطاق استخدامها. لذلك فإن خطرها يزداد ليس فقط في سوريا، بل وفي جميع بلدان ومناطق العالم.

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وأشار الجنرال ليونوف، إلى أنه من أجل مكافحة الطائرات المسيرة بفعالية، من الضروري تحسين طرق اكتشافها وتدميرها في الجو، وكذلك وضع منظومة لمكافحتها في وقت السلم.

المصدر: لينتا. رو