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أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها (صور)

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أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها (صور)
AFP Marco Langbroek
أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها
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انتشرت تكهنات على الإنترنت مساء الأحد 22 ديسمبر، بعد أن أبلغ سكان في ميشيغان الأمريكية عن رؤية أضواء غامضة تتطاير في سماء الليل.

وسأل المقيم، سيندي كوزمينسك، إحدى وكالات الأنباء المحلية على موقع "فيسبوك"، قائلا: "ما هي النجوم الغريبة المتطايرة في صف واحد في السماء؟".

وفي تعليق على "فيسبوك"، قالت آمبر هوستون، أحد سكان كالامازو: "إنها تتحرك ببطء شديد وكانت متباعدة عن بعضها البعض، ويمكننا أن نرى زهاء 6 إلى 10 منها في كل مرة، ثم تختفي في الجو". وكتب مواطن آخر من ميشيغان: "كنت مع صديقتي في "فيكسبيرغ" في تمام الساعة 7:30 مساء الأحد، عندما رأيناها وخفنا".

ومع ذلك، كما هو الحال دائما، كان التفسير الحقيقي أكثر دنيوية من الغزو الأجنبي، اتضح أن الأضواء ناتجة عن إحدى مشاريع إيلون موسك، حيث تدور كوكبة القمر الصناعي Starlink  حول الأرض في إطار معين على ارتفاع 174 ميلا، الأمر الذي يثير الكثير من الذعر والإحباط للفلكيين حول العالم.

واعتبارا من نوفمبر 2019، أطلق موسك نحو 122 قمرا صناعيا في السماء فوقنا، ويتمثل الهدف النهائي في نشر زهاء 12000 قمر صناعي، بحلول منتصف عام 2020.

المصدر: RT

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