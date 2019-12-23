أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها (صور)

انتشرت تكهنات على الإنترنت مساء الأحد 22 ديسمبر، بعد أن أبلغ سكان في ميشيغان الأمريكية عن رؤية أضواء غامضة تتطاير في سماء الليل.

وسأل المقيم، سيندي كوزمينسك، إحدى وكالات الأنباء المحلية على موقع "فيسبوك"، قائلا: "ما هي النجوم الغريبة المتطايرة في صف واحد في السماء؟".

Another cool shot of the line of satellites spotted in West Michigan tonight! This comes compliments of Amber Hutson in Kalamazoo's Westwood neighborhood. #MIWxpic.twitter.com/Y1s92sIuap — Meteorologist Will Haenni WWMT (@WillWWMT) December 23, 2019

وفي تعليق على "فيسبوك"، قالت آمبر هوستون، أحد سكان كالامازو: "إنها تتحرك ببطء شديد وكانت متباعدة عن بعضها البعض، ويمكننا أن نرى زهاء 6 إلى 10 منها في كل مرة، ثم تختفي في الجو". وكتب مواطن آخر من ميشيغان: "كنت مع صديقتي في "فيكسبيرغ" في تمام الساعة 7:30 مساء الأحد، عندما رأيناها وخفنا".

Okay one last cool shot of tonight's spectacle compliments of Ramiah Johnson in Vicksburg. pic.twitter.com/A3K8cU8WTw — Meteorologist Will Haenni WWMT (@WillWWMT) December 23, 2019

Anyone else spot the strange "stars" lined up in the night sky tonight? Sindi Kozminske captured this photo in Mattawan and shared it with us. Those "stars" are likely satellites from #SpaceX's Starlink satellite project! Clear skies provided excellent viewing. @wwmtnews#MIwxpic.twitter.com/rLwnToMgDD — Meteorologist Will Haenni WWMT (@WillWWMT) December 23, 2019

ومع ذلك، كما هو الحال دائما، كان التفسير الحقيقي أكثر دنيوية من الغزو الأجنبي، اتضح أن الأضواء ناتجة عن إحدى مشاريع إيلون موسك، حيث تدور كوكبة القمر الصناعي Starlink حول الأرض في إطار معين على ارتفاع 174 ميلا، الأمر الذي يثير الكثير من الذعر والإحباط للفلكيين حول العالم.

واعتبارا من نوفمبر 2019، أطلق موسك نحو 122 قمرا صناعيا في السماء فوقنا، ويتمثل الهدف النهائي في نشر زهاء 12000 قمر صناعي، بحلول منتصف عام 2020.

المصدر: RT