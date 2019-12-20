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صورة مفزعة لـ"صائد الرتيلاء" في مواجهة مع عنكبوت مميت!

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صورة مفزعة لـ
© Wikipedia/NPS/Brad Sutton; © Wikipedia/Fir0002/Flagstaffotos
الرتيلاء ودبور قاتل
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نشر رجل "سيء الحظ" صورة مرعبة تُظهر مواجهة بين دبور "صائد الرتيلاء" وعنكبوت "هانتسمان" المميت، حققت انتشارا كبيرا عبر شبكة الإنترنت.

وقام مستخدم موقع "رديت"، "space_monster"، بنشر الصور البشعة معلقا عليها بـ"أنهم عادوا للتو إلى منزلهم في سيدني ليجدوا الزوج في الموقع". وجذب المنشور 3.5 آلاف تعليق خلال يوم واحد.

got home from work to find this Tarantula Hawk wasp carting off a huntsman spider (Sydney, Australia) from r/pics

وليس من المستغرب أن يقوم هذا النوع من الزنبور (أو الدبور)، الذي يصل طوله إلى نحو 2.5 بوصة، بتعقب العناكب المكتنزة، ويفضل الرتيلاء بشكل خاص كفريسة.

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وتلسع الحشرة الطائرة فريستها البائسة لتشلها، قبل أن تضع بيضة تفقس في وقت لاحق على الرتيلاء غير المتحركة (أو في هذه الحالة، عنكبوت هانتسمان).

وفي الوقت نفسه، يوجد لدى عنكبوت هانتسمان الضخم تقنية مدمرة بالمثل لفرائسه. وعلى الرغم من حجم التباين بين النوعين، يبدو أن الزنبور كان المنتصر في هذه الحادثة.

وتتواجد الدبابير الكبيرة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا.

المصدر: RT

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