صورة مفزعة لـ"صائد الرتيلاء" في مواجهة مع عنكبوت مميت!

نشر رجل "سيء الحظ" صورة مرعبة تُظهر مواجهة بين دبور "صائد الرتيلاء" وعنكبوت "هانتسمان" المميت، حققت انتشارا كبيرا عبر شبكة الإنترنت.

وقام مستخدم موقع "رديت"، "space_monster"، بنشر الصور البشعة معلقا عليها بـ"أنهم عادوا للتو إلى منزلهم في سيدني ليجدوا الزوج في الموقع". وجذب المنشور 3.5 آلاف تعليق خلال يوم واحد.

وليس من المستغرب أن يقوم هذا النوع من الزنبور (أو الدبور)، الذي يصل طوله إلى نحو 2.5 بوصة، بتعقب العناكب المكتنزة، ويفضل الرتيلاء بشكل خاص كفريسة.

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وتلسع الحشرة الطائرة فريستها البائسة لتشلها، قبل أن تضع بيضة تفقس في وقت لاحق على الرتيلاء غير المتحركة (أو في هذه الحالة، عنكبوت هانتسمان).

وفي الوقت نفسه، يوجد لدى عنكبوت هانتسمان الضخم تقنية مدمرة بالمثل لفرائسه. وعلى الرغم من حجم التباين بين النوعين، يبدو أن الزنبور كان المنتصر في هذه الحادثة.

وتتواجد الدبابير الكبيرة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا.

المصدر: RT