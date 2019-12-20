صبية بريطانية تتقدم على أينشتاين من حيث مؤشر الذكاء

أفادت صحيفة The Sun بأن فتاة بالغة من العمر 10 أعوام من برمنغهام البريطانية تقدمت على كل من أينشتاين وهوكنغ وذلك بعد أن سجلت الحد الأقصى من النقاط في اختبار الذكاء IQ.

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وقالت الصحيفة إن الفتاة البريطانية، فرايا مانتغوترا، اجتازت في أكتوبر الماضي اختبار الذكاء (IQ) لغير البالغين الذي نظمته مؤسسة "مينسا" حيث حصلت على 162 نقطة نتيجة اختبار التفكيرين الشفوي والمنطقي النقدي.

واتضح أن مؤشر الذكاء لدى الفتاة يفوق ما هو عليه لدى العالمين ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ اللذين سجلا 160 نقطة.

وهكذا اعترف رسميا بأن الفتاة عبقرية.

وقال والدها عالم النفس، كولديب كومار، إنه يفتخر بابنته، مضيفا أنه عرف منذ طفولتها أنها موهوبة قادرة على الحفظ السريع لحجم كبير من للمعلومات.

ولديها حزام أسود في مصارعة "تايكوندو". وهي مولعة بالأدب والرقص والشطرنج والمسرح. لكنها لم تقرر بعد ،حسب أبيها، أية مهنة ستمارسها حين تكبر.

تدرس فرايا حاليا في مدرسة بضاحية برمنغهام. وعرضت عليها مدرسة الملك أدوارد السادس للفتيات الالتحاق بها. وقد اجتازت البنت امتحان الالتحاق لتتلقى منحة مالية شهرية.

المصدر: لينتا. رو