لاحظت The Drive ، وجود "ظلال غريبة" في الصور الملتقطة لمطار قاعدة نيفادا الجوية. وتفيد بأن هذه الظلال قد تشير إلى وجود طائرات مجهولة في المطار.

وترى وفقا لـ The Drive، في الصور العالية الدقة التي التقطها القمر الصناعي، المنطقة الجنوبية للقاعدة " Tonopah Test Range" التي تربض فيها حظائر الطائرات الهجومية ذات المحركين من نوع F-117. فإذا دققنا النظر، سنرى بجانب الحظائر ظلالا سوداء، التي لم تكن موجودة في الصور السابقة للقاعدة، كما تؤكد The .Drive

ولكن من غير المرجح أن تكون هذه ظلال طائرات، لأنها أصغر بكثير، وليس لها "أجنحة". وتبقى هذه الظلال السوداء غامضة. بحسب كاتب المقال.

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ومن جانبه يشير موقع قناة tsargrad الروسية إلى أنه يجب ألا ننسى أن هذه القاعدة تبعد حوالي 100 كيلومتر عن "المنطقة 51" المعروفة بوجود كائنات فضائية، لمن يثقون بذلك.

ويذكر أن سكوت ورينغ، عالم الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، سبق أن اتهم رواد الفضاء الأمريكيين والروس بأنهم يخفون حقيقة وجود مركبات فضائية من كواكب أخرى على مقربة من المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي