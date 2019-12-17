 
مباشر
عاجل
الرئاسة التركية: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في ليبيا

عمال النظافة يفتشون عن خاتمي زواج في 30 طنا من القمامة

متفرقات

عمال النظافة يفتشون عن خاتمي زواج في 30 طنا من القمامة
Stonnington City Council
خاتم زواج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwsr

رمى زوجان من مدينة ملبورن الأسترالية خاتمي زواجهما في القمامة عن طريق الخطأ وتوسلا عمال النظافة للبحث عنهما في 30 طنا من القمامة.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الزوجين طلبا عدم ذكر اسمهما، وكانا يقومان بعمليات ترميم وصيانة في منزلهما، وفي يوم السبت 14 ديسمبر رميا عن طريق الخطأ خاتمي الزواج والخطوبة. وعندما اكتشفا الأمر كانت شاحنة نقل القمامة قد غادرت المكان.

وفي المساء ذهب الزوجان إلى مكب النفايات وطلبا من العمال البحث عن الخواتم.

إقرأ المزيد
بعد نصف قرن.. العثور على خاتم فقد على الشاطئ
بعد نصف قرن.. العثور على خاتم فقد على الشاطئ

واتضح أن القمامة المطلوبة اعيد شحنها إلى المحطة الأخيرة. لذلك اضطر العمال إلى تفريغ الشاحنة من حمولتها البالغة 30 طنا تلبية لطلب الزوجين.

وقد عثر العمال على الخواتم فعلا وأعادوها إلى الزوجين.

وقد أكد رئيس مجلس إدارة منطقة ستونينغتون، أن محطة إعادة شحن القمامة لا تقدم خدمات البحث عن أشياء رميت في القمامة بطريق الخطأ. ولكن نظرا للقيمة المعنوية والمادية العالية للخواتم، تقرر عمل استثناء للزوجين.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس