فريق ترامب يدمج رأس الرئيس بجسد تونبرغ احتجاجا على خسارته شخصية العام

نشر فريق ترامب عبر الحساب الموثق على "تويتر" Trump War Room صورة غريبة معدلة بتقنية "الفوتوشوب" تضع رأس الرئيس على جسم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

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وتم تحرير صورة ترامب على صورة المراهقة البالغة من العمر 16 عاما، التي ظهرت على غلاف مجلة "التايم" الأمريكية، بعد اختيارها كأفضل شخصية في العالم لعام 2019.

وأعلنت "التايم" عن اختيار غريتا كأفضل شخصية "لدق ناقوس الخطر حول علاقة الإنسان المفترسة مع الموطن الوحيد الذي نملكه".

وأثنى رئيس تحرير مجلة "التايم"، إدوارد فلسنثال، على هذا الاختيار لأنه "يرينا ما قد يبدو عليه العالم عندما يقوده جيل جديد".

لكن فريق ترامب لم يستطع مقاومة اقتحام الحدث، واستهزأ بالنسخة الخاصة من غلاف المجلة، وغردوا عبر حساب Trump War Room على "تويتر"، الذي تديره حملة Team Trump 2020، بنشر صورة محررة عبر تقنية "الفوتوشوب"، مرفقة بتعليق يقول: "عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالوعود، هناك شخصية واحدة فقط للعام".

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year:



✅Booming Economy

✅Record Job Creation

✅Historic Tax Cuts

✅#AmericaFirst Trade Deals

✅ISIS Destroyed

✅Building the Wall#TIMEPOY#PromisesMadePromisesKeptpic.twitter.com/pe1CNB7KKz — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 11, 2019

ثم أدرجوا ما يبدو أنه إنجازات ترامب: "اقتصاد مزدهر، رقم قياسي في خلق الوظائف، تخفيضات تاريخية في الضرائب، الصفقات التجارية أمريكا أولا، تدمير داعش وبناء الجدار"، وهي الأسباب التي تجعل ترامب "شخصية العام الوحيدة".

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وانتقد دونالد ترامب الابن (بكر الرئيس الخامس والأربعين المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب) مجلة "التايم" لقرارها اختيار غريتا شخصية العام، مقترحا أن يكون المحتجون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ هم الحاصلون على اللقب بدلا عنها.

وأشار ترامب الابن إلى أن "التايم" دفعت المراهقة نحو "استخدامها كوسيلة للتحايل على التسويق".

يذكر أن الرئيس ترامب يعرف على نطاق واسع بأنه يشكك في مسألة تغير المناخ، وسبق أن سخر من غريتا بعد خطابها بشأن التغير المناخي الذي ألقته في قمة الأمم المتحدة للمناخ في سبتمبر الماضي.

وتأتي الصورة الغريبة التي نشرها فريق ترامب بعد ساعات قليلة من إطلاق حملة Team Trump 2020 استعدادا لانتخابات 2020 الرئاسية.

المصدر: ذي صن