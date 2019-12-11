صرح نقيب الزبالين في مصر شحاتة المقدس، بأن هيئة النظافة العامة في القاهرة، أكدت أنها ستلغي التعاقد مع أعضاء نقابة الزبالين، إذا رصد أي تقصير في مناطقهم.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المقدس قوله، إن رئيس هيئة النظافة بمحافظة القاهرة، أكد وجود تعليمات صارمة من اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

وأفيد في هذا الشأن، بأن الهيئة "أكدت أنها ستلغى التعاقد مع أعضاء نقابة الزبالين، في حال رصد أي تقصير أو تراكمات في المناطق الخاصة بهم".

وذكر نقيب الزبالين أنه وجه تنبيها إلى "كافة المتعاقدين مع الهيئة، بمزيد من الجدية في العمل".

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وأعلن المقدس أن "الزبالين متعاقدون على القاهرة بالكامل، بقطاعاتها الأربعة (غرب وشرق وشمال وجنوب)، بواقع حوالى 3 آلاف شركة متعاقدة مع الهيئة".

وبشأن التراكمات التى رصدت فى شوارع حلوان والمرج، شدد نقيب الزبالين على أنها ليست من اختصاص نقابة الزبالين وأعضائها، وأنهم معنيون فقط بنظافة الوحدات السكنية دون الشوارع.

وأوضح المقدس أنه "كان من المفترض أن تحضر هيئة النظافة معدات وكناسين لإزالة التراكمات بالشوارع، لذا تم التعاقد مع 4 شركات لنظافة الشوارع بقطاعات القاهرة الأربعة، وستبدأ العمل يناير 2020 المقبل".

المصدر: اليوم السابع