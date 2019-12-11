سمكة مفترسة تقفز من الماء لمهاجمة طائرة دون طيار

التقط مقطع فيديو طريف لسمكة من نوع "عظمية اللسان"، وهي تقوم بقفزات عالية جريئة لتنقض على طائرة دون طيار اعتقدت أنها فريسة سهلة تحلق فوق الماء.

وتتغذى هذه الأنواع من الأسماك عادة على الطيور والحشرات، ويُظهر مقطع الفيديو القصير، الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة دون طيار صغيرة تحلق فوق ممر مائي، فيما تقفز السمكة فجأة من الماء في محاولة لاصطيادها.

ويمكن رؤية السمكة وهي تكاد تلمس الدرون في القفزة الثانية، ولا يزال موقع تصوير الفيديو غير معروف حتى الآن.

وتعرف الأسماك "عظمية اللسان" بأنها قوية للغاية، وتنمو بعض أنواعها في أمريكا الجنوبية، ويمكن أن يصل طولها إلى نحو متر، وهي حيوانات مفترسة تصطاد الفرائس في بحيرات المياه العذبة المدارية والأنهار والبحيرات.

وتسمح أجسامها الطويلة بالقيام بقفزات قوية وعالية لصيد الحشرات والطيور الصغيرة التي تتغذى عليها، ويمكن أن يصل ارتفاع قفزاتها إلى نحو مترين فوق الماء، في بعض الأحيان.

المصدر: RT