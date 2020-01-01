الكشف عن الأخطار الكامنة فيما يعلق بأرجل الحيوانات الأليفة

أوضح خبراء أن جزءا من أمراض الحيوانات قد تكون خطيرة على الإنسان. وأكدت مديرية الصحة في موسكو على ضرورة تنظيف أرجل الحيوانات الأليفة بعد كل نزهة.

ويقول أندري تياجيلنيكوف، الخبير في مديرية صحة موسكو: إن "أطراف الحيوانات الأليفة قد تلامس أي شيء خلال النزهة. وبعض الأمراض التي تعاني منها الحيوانات أو تكون ناقلة لها خطيرة على الإنسان. مثال على ذلك الديدان الطفيلية، الجرب، داء البريميات، عصية السل".

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كما ذكّر الخبير بضرورة منع الحيوانات الأليفة من لعق وجه مربيها إن لم يكن على ثقة تامة أنها بتمام الصحة. وعلى ضرورة غسل أرجلها بعد كل نزهة وعدم نسيان الزيارات الدورية إلى العيادة البيطرية.

لكن الأمر ليس بهذا السوء، إذ أن للحيوانات الأليفة فوائد على صحة الإنسان أيضاً.

فالقطط مثلاً تعد رمزاً للراحة والاستقرار في البيت، ويمكنها التخفيف من الألم، ولها تأثير إيجابي على ضغط الدم، كما تساعد على نشر الهدوء وتحسين النوم.

لذلك، باعتماد قواعد النظافة مع الحيوانات المنزلية نبعد الأمراض عن البيت ونبقى تأثيراتها الإيجابية فقط.

المصدر: وكالات