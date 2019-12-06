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جورج وسوف يرد بسخرية على شائعة وفاته (صورة)

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جورج وسوف يرد بسخرية على شائعة وفاته (صورة)
Reuters CK/CH
الفنان السوري جورج وسوف
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رد الفنان السوري جورج وسوف، بطريقة ساخرة على الشائعات التي جرى تداولها حول وفاته، مؤكدا أنها مجرد كلام عار عن الصحة كغيره من الأخبار المغلوطة التي ترددت قبل سنوات حول وفاته.

ونشر وسوف صورة كاريكاتورية له على حسابه في "إنستغرام"، أرفقها بالتعليق: "لمخترع شائعة إنو متت بقلو: عبيب ألبى".

جورج وسوف يرد بسخرية على شائعة وفاته (صورة)
instagram.com/officialwassouf/
جورج وسوف يرد على شائعة وفاته

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة حول وفاة وسوف إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذي أثار الجدل بين محبى "سلطان العرب" وجعلهم يتساءلون عن صحة هذا النبأ.

المصدر: "أنستغرام"

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