الحديقة الإيرانية المرعبة.. أحجار بدلا من الفاكهة (صور)

حديقة إيرانية تبدو أغرب من الخيال، تقع في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان (وسط إيران)، تتدلى الأحجار من أغصان الأشجار الجافة، بدلا من الثمار.

وتعد هذه الحديقة إحدى المعالم السياحية في إيران وواحدة من أغرب الحدائق في العالم.

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وتقول مصادر إيرانية إن هذه الحديقة بناها رجل أبكم وأصم، يدعى، درويش خان اسفندياربور، في عام 1961، واحتجاجا على سلبه أراضيه الزراعية من قبل الحكومة آنذاك ترك الأشجار المتبقية في أرضه لتجف ثم قام بتعليق الأحجار على أغصان الأشجار الجافة ورعاها مثل الفاكهة الحقيقية.

إرنا

توفي درويش خان اسفندياربور عام 2007 عن عمر ناهز 83 عاما، ودفن في حديقته.

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المصدر: إرنا