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"تحدي الكرسي" يجتاح الشبكات الاجتماعية ويحير العلماء بسبب تفوق النساء

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Gettyimages.ru Daniel Grill
"تحدي الكرسي" يجتاح الشبكات الاجتماعية ويحير العلماء بسبب تفوق النساء
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اجتاح "تحدي الكرسي"، الذي ينطوي على رفع كرسي في وضعية الانحناء، مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى حيرة بين العلماء بسبب تفوق النساء فيه على الرجال.

وبدأ التحدي في الانتشار بشكل كبير عبر "تيك توك" بعد أن نشر زوجان مقاطع فيديو مرحة، تظهر النتائج غير المتوقعة لأداء كل منهما في التحدي.

وينطوي التحدي على الوقوف على بعد 3 خطوات من الحائط، ثم الانحناء ووضع الرأس مستندا إلى الحائط، وبعدها يتم الإمساك بكرسي ومحاولة رفعه إلى الصدر في زاوية 90 درجة، ومن ثم يأتي التحدي الحقيقي وهو محاولة الوقوف بشكل مستقيم مع رفع الكرسي.

وجرب الكثيرون القيام بهذا التحدي، ولكن مقاطع الفيديو أظهرت أن النساء أكثر قدرة على القيام بهذه الخطوات من الرجال.

ويرجع العلماء هذه القدرة لدى النساء إلى أسباب مختلفة، إحداها تتضمن مراكز الثقل المتباينة بين الجنسين، فيما تقول نظريات أخرى بأن الرجال لديهم أقدام أكبر، ما يجعلهم أبعد من النساء عن الجدار عند محاولة تنفيذ الخطوات المطلوبة.

المصدر: ديلي ميل

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